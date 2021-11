EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Toulouse-Sochaux

Duel au sommet ce samedi après-midi entre Toulouse, leader de Ligue 2, et le FCSM, 4ème, mais à deux points seulement des Haut-Garonnais. Les Violets et les Jaune et Bleu sont sur la même série de trois matchs d'affilée sans victoire. Autant dire que chacun a à coeur de renouer avec le succès. Le Téfécé pour reprendre ses distances en tête du classement (et reléguer du même coup un concurrent à 5 longueurs) et Sochaux pour remonter sur le podium.

Coup d'envoi à 15h.

Vivez la rencontre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard dès 14h45 avec les commentaires de Hervé Blanchard depuis le stadium de Toulouse.