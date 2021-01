EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Troyes-Sochaux

C'est la 20ème journée de Ligue 2 ce samedi 16 janvier 2021. A 15h, le FCSM se déplace à Troyes, le leader du championnat. La rencontre est à vivre en direct et en intégralité dès 14h45 sur France Bleu Belfort Montbéliard.

Sochaux défie l'ESTAC, le leader du championnat, ce samedi après-midi en ouverture de la 20ème journée de Ligue 2. Les jaune et bleu vont tenter de faire tomber les Champenois, toujours invaincus à domicile cette saison. Mission difficile mais pas impossible pour les jaune et bleu qui affichent un réel redressement dans leur jeu depuis plusieurs semaines. L'équipe d'Omar Daf en est à 8 rencontres d'affilée sans défaite et ne s'est inclinée qu'une seule fois en déplacement (Châteauroux). Autre motif d'espoir, le FCSM n'a jamais perdu contre un membre du Top 6.

Coup d'envoi de Troyes-Sochaux à 15h ce samedi.

Vivez le match en direct et en intégralité dès 14h45 avec les commentaires au stade de l'Aube de Hervé Blanchard pour France Bleu Belfort Montbéliard.