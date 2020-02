EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Valenciennes-Sochaux

C'est la 25ème journée de Ligue 2 ce vendredi. Sochaux, 11ème, se déplace à Valenciennes, 8ème. Coup d'envoi 20h au stade du Hainaut. Vivez le match en direct et en intégralité dès 19h45 sur France Bleu Belfort-Montbéliard.

Sochaux, France

Sochaux défie la meilleure défense de Ligue ce vendredi à l'occasion de la 25ème journée de Ligue 2. Le FCSM, 11ème, affronte Valenciennes dans son stade du Hainaut. Les nordistes n'y ont encaissé que 5 buts depuis le début de saison.

Les jaune et bleu, revigorés par leur succès face au Mans, espèrent faire sauter le verrou valenciennois et signer une 3ème victoire en déplacement après celles décrochées à Rodez et Niort, mais qui datent ! Sochaux s'était imposé 2-0 dans les Deux-Sèvres le 2 novembre dernier.

Coup d'envoi à 20h.

Vivez la rencontre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort-Montbéliard à partir de 19h45