EN DIRECT - Ligue des Champions : Juventus Turin - PSG en intégralité sur France Bleu Paris

Même si le PSG est déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition, ce n 'est pas franchement un match pour du beurre que le club parisien s'apprête à jouer ce soir au Juventus stadium de Turin. Pour la sixième et dernière journée de la poule H, le Paris-Saint-Germain joue la première de son groupe avec Benfica qui dans le même temps joue à Haïfa.

Dès 20h et jusqu'à minuit, France Bleu Paris vous propose une soirée spéciale pour cette affiche entre la Juventus Turin et le PSG. Miguel Derennes est entouré de toute la bande PSG de France Bleu Paris : Bruno Salomon (au stade), Eric Rabesandratana, Romain Beddouk et vous au 01.42.30.10.10.

