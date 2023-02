EN DIRECT - Ligue des Champions : PSG - Bayern Munich, émission spéciale sur France Bleu Paris

Le PSG joue une bonne partie de sa saison dès la mi-février. Avec quatre défaites en dix rencontres en 2023, le PSG n'est pas à la fête et joue maintenant très gros face au Bayern Munich (All). Dès le match aller et en cas de défaite, le club parisien pourrait plonger dans une crise aigu.

Pour vous faire vivre ce match si important, Miguel Derennes, Pia Clemens, Bruno Salomon et Eric Rabesandratana vous attendent dès 20h et vous proposent une soirée spéciale PSG - Bayern dont le coup d'envoi est prévu à 20h.

