EN DIRECT – Ligue des Champions : PSG - Istanbul BB interrompu, vivez la suite sur France Bleu Paris

Ecoutez le match sur France Bleu Paris

Ils ont écrit l'histoire mardi 8 décembre, en sortant du terrain suite à des propos présumés racistes du quatrième arbitre envers un membre du staff du Basaksehir Istanbul, les joueurs de l'équipe turque et du PSG vont terminer la rencontre ce mercredi. Elle a été interrompue à la 14e minute de jeu après que le 4e arbitre roumain de la rencontre a désigné Pierre Webo, entraîneur-adjoint du Basaksehir Istanbul, en disant "le noir" ("Negrou" en roumain). Les joueurs sont alors rentrés au vestiaire, refusant de reprendre le match avec cet arbitre, sous l'impulsion notamment du franco-sénégalais joueur d'Istanbul, Demba Ba, né à Sèvres (92). Du côté du Paris Saint-Germain, on a vu Neymar Jr, Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe prendre l'initiative.

Messages des supporters et de l'UEFA dans les tribunes

Les 22 acteurs sont les mêmes sur le terrain mais l'UEFA a déployé des messages dans les tribunes, les supporters ont été autorisés à placer deux banderoles : "Paris, uni contre le racisme" et "Soutien à Webo, fiers des joueurs, against racism".

Les joueurs et arbitres portent des tee-shirts "No to racism" pour l'échauffement et se réuniront dans le rond central avant la rencontre. Le quator arbitral roumain a été remplacé dans son ensemble, l'arbitre central sera néerlandais, le 4e arbitre polonais.

Le match en direct minute par minute