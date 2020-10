EN DIRECT – Ligue des champions : suivez Basaksehir-PSG en direct sur France Bleu Paris

Quel Paris face à Basaksehir ? Une semaine après la grosse désillusion face à Manchester United et la défaite 2-1 au Parc des Princes pour le premier match de poule de la Ligue des champions, le vice-champion d'Europe se déplace à Istanbul ce mercredi pour y défier le champion de Turquie en titre. Thomas Tuchel est encore privé de nombreux joueurs pour la rencontre (Icardi, Verratti, Bernat et Draxler) mais il enregistre les retours de Gueye et Kehrer. Un match à suivre sur France Bleu Paris en direct et en intégralité dès 18h55.

L'entraîneur parisien a affirmé qu'il allait aligner le capitaine Marquinhos au milieu de terrain et la recrue Danilo Pereira en charnière avec Kimpembe. Tuchel persiste et signe donc dans ses choix tactiques. Une décision peut être risquée au regard de l'importance de la rencontre pour le PSG. La victoire face à l'équipe la plus faible de la poule H est impérative.