EN DIRECT - Ligue des Champions : suivez Dortmund - PSG sur France Bleu Paris

Paris, France

C'est le grand jour ! Paris retrouve la Ligue des Champions du côté de Dortmund pour un 8e de finale qui promet d'être spectaculaire avec Neymar, Mbappé et Haaland. Si le match aller est souvent une formalité pour les Parisiens à ce stade de la compétition, il faudra se méfier des Jaune et Noir dans leur antre très bruyante.

Un choc à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Paris pour une soirée spéciale

Match exceptionnel et donc dispositif exceptionnel sur France Bleu Paris avec dès 19h00, 100%PSG pour faire monter la pression jusqu'à 20h00. L'avant-match prendre ensuite le relais avant le coup d'envoi de la rencontre à 21h05 à vivre en direct et en intégralité avec toute l'équipe de France Bleu Paris. Restez avec nous à la pause et au coup de sifflet finale pour débriefer la rencontre du PSG, on attend vos avis et vos commentaires au 01 42 30 10 10.