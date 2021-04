EN DIRECT - Ligue des champions : suivez l'émission spéciale Bayern Munich - PSG de France Bleu Paris

Ce mercredi de 18h à minuit, France Bleu Paris vous fait vivre le quart de finale aller entre le Bayer Munich et le PSG. Ce choc du football européen est un remake de la dernière finale de Ligue des champions. Invités, analyses et commentaires, votre radio vous emmène au coeur de la rencontre.

C'est un match électrique que les supporteurs du PSG attendent avec impatience. Ce soir à 21h, le PSG défie dans son stade de l'Allianz Arena le Bayern Munich pour le quart de finale de Ligue des champions. Le champion d'Europe en titre et leader de la Bundesliga ne tremble pas à la venue de ce PSG qui débarque avec pas mal de doutes et d'absents.

Cette rencontre, France Bleu paris vous l'a fait vivre dès 18h et jusqu'à 20h vous retrouverez Pia Clemens et Eric Bastien puis à partir de 20h vous Miguel Derennes, Bruno Salomon accueilleront trois anciens du PSG pour analyser et décortiquer cette rencontre jusqu'à minuit. On vous attend aussi au 01.42.30.10.10