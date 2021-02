EN DIRECT - Ligue des champions : suivez l'émission spéciale FC Barcelone - PSG de France Bleu Paris

Ce mardi de 18h à minuit, France Bleu Paris vous fait vivre le 8e de finale aller de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le PSG. Ce choc entre les deux ennemis du football européen s'annonce excitant. Invités, analyses et commentaires, votre radio vous emmène au coeur de la rencontre.

Malgré le huis clos imposé par la crise sanitaire, l'affiche s'annonce bouillante entre le FC Barcelone et le PSG. Quatre ans après la remontada (8-3-2017), Paris va tenter d'effacer ce très mauvais souvenir à l'occasion du 8e de finale de Ligue des champions qui oppose le 3e de Liga espagnole au Paris-Saint-Germain.

Eric Rabesandratana, Gregory Paisley et Tripy Makonda en studio !

À l'occasion de ce match aller, nous vous proposons une émission spéciale de 18h à minuit ! De l'avant match, à la rencontre et à l'après match, vous ne raterez rien de ces retrouvailles entre le FC Barcelone et le PSG.

- De 18h à 20h : dans 100 % PSG Le Mag, Eric Bastien et Pia Clémens vont recevoir de nombreux anciens joueurs et autres personnalités ?

- De 20h à minuit : Avant match, rencontre et après-match avec Miguel Derennes, Pia Clemens, Bruno Salomon en direct du Camp nou de Barcelone et aussi trois anciens joueurs du PSG pour vous analyser, commenter et débriefer le match : Eric Rabesandratana, Gregory Paisley et Tripy Makonda

On vous attend bien évidemment au 01 42 30 10 10 pour réagir et débattre avec l'équipe.