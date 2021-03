EN DIRECT - Ligue des champions : suivez l'émission spéciale PSG - FC Barcelone de France Bleu Paris

Malgré le huis clos imposé par la crise sanitaire, le match retour s'annonce bouillant entre le PSG et le FC Barcelone. Trois semaines après la victoire des parisiens, les deux équipes remettent ça pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions. Le PSG est en ballottage très favorable.

Eric Rabesandratana, Nicolas Douchez, Tripy Makonda avec nous !

À l'occasion de ce match retour, nous vous proposons une émission spéciale de 18h à minuit ! De l'avant-match, à la rencontre et à l'après-match, vous ne raterez rien de ces retrouvailles entre le FC Barcelone et le PSG. - De 18h à 20h : dans 100 % PSG Le Mag, Eric Bastien et Pia Clémens vont recevoir de nombreux anciens joueurs et autres personnalités.- De 20h à minuit : avant-match, rencontre et après-match avec Miguel Derennes, Pia Clemens, Bruno Salomon et Eric Rabesandratana en direct du Parc des Princes. Et aussi avec nous deux autres anciens du PSG pour vous analyser, commenter et débriefer le match : Nicolas Douchez et Tripy Makonda On vous attend bien évidemment au 01 42 30 10 10 pour réagir et débattre avec l'équipe.