EN DIRECT - Ligue des Champions : suivez l'intégrale PSG-Bayern (20 h-minuit) sur France Bleu Paris

Après la bataille de Munich, place au match retour le Paris Saint-Germain ce mardi 13 avril, à 21 heures, en quart de finale retour de la Ligue des Champions de football. Le PSG a battu le Bayern (2-3) sur sa pelouse, au match aller, un exploit car les Bavarois n'avaient pas perdu depuis quasiment deux ans en coupe d'Europe et depuis plus de 20 matchs sur leur pelouse. Il faut terminer le travail côté Rouge et Bleu, face à "la meilleure équipe d'Europe actuellement" selon Mauricio Pochettino, l’entraîneur de Paris. Si 95% des équipes ayant gagné 3-2 à l'extérieurse sont qualifiées en Ligue des Champions sur les confrontations aller-retour, cette statistique est à prendre avec des pincettes tant le Bayern a dominé le match aller (31 tirs contre 6), tant il a fallu un grand Keylor Navas pour s'en sortir (10 arrêts), tant le PSG semble fébrile à domicile cette saison (6 défaites déjà). Dès 20 heures, écoutez l'avant-match sur France Bleu Paris, avec les expertises de Tripy Makonda et Eric Rabesandratana, ex-joueurs du PSG, mais aussi l'humoriste Paul de Saint-Sernin, grand fan du Paris Saint-Germain. Ensuite, match diffusé en intégralité, puis après-match jusqu'à minuit, France Bleu Paris attend vos appels au 01 42 30 10 10.

Les compositions d'équipe

Le match en direct