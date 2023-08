EN DIRECT - Ligue des Champions : suivez OM-Panathinaïkos sur France Bleu Provence

Eviter la faute professionelle.

ⓘ Publicité

Le faux-pas est interdit pour l'OM, en ballotage défavorable, ce mercredi soir, avant la manche retour du 3ème tour préliminaire de la Ligue des Champions, après son court revers 1-0, mercredi dernier à Athènes. Dans un Vélodrome comble, encore à guichets fermés (63 000 spectateurs), les olympiens doivent s'imposer pour continuer de croire à la phase de groupe de la Ligue des Champions (en cas de qualification, l'OM aura encore le rendez-vous de barrage, en match aller/retour, à disputer).

Jordan Véretout : " Il faut jouer avec nos tripes"

Le problème est que les olympiens, pas encore prêts, ni tactiquement, ni physiquement, inquiètent en ce début d'exercice. Ils ont conscience qu'il faudra faire plus que ce qu'ils montrent jusqu'à présent, même si le Panathinaïkos, qui possède quelques joueurs de qualité et d'expérience, n'a pas non plus de quoi leur faire peur.

Kondogbia suspendu

"C'est un match important, il faut jouer avec les tripes, aller vers l'avant et croire en nous" résume le milieu de terrain Jordan Véretout, titulaire au milieu de terrain, probablement aux côtés de Valentin Rongier, en l'absence de Geoffrey Kondogbia, suspendu.

Ce duel très attendu entre l'OM et le Panathinaïkos est à vivre en direct sur France Bleu Provence avec notre consultant Fabien Laurenti. Coup d'envoi à 21h!

loading

Les trois stats à retenir avant le match retour

Certes, le match aller n'a pas convaincu les supporters, certes il y a des réglages à apporter très vite au collectif. Mais l'analyse de StatsOMP , partenaire de France Bleu Provence nous apporte de bonnes nouvelles. Ainsi, quand l'OM perd à l'extérieur son premier match aller de Ligue des Champions, il se qualifie à chaque fois au match retour au Vélodrome.

Jamais le Panathinaïkos n'a remporté ses matchs aller et retour contre un club français dans une compétition européenne.

Les trois stats à retenir avant OM-Panathinaïkos - StatsOMP

Suivez le match en direct minute par minute

loading