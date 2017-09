EN DIRECT - Ligue des Champions : suivez PSG - Bayern

Le Paris Saint-Germain va rencontrer le Bayern Munich ce mercredi au Parc des Princes à 20h45. Un événement à suivre en direct sur France Bleu Paris.

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain va défier le Bayern Munich au Parc des Princes à 20h45 pour la phase de groupes de la Ligue des Champions. Un rendez-vous très attendu par les supporters et dirigeants qui pourront évaluer le réel niveau des Parisiens pour cette nouvelle saison. Absent à Montpellier pour blessure au pied, Neymar va faire son retour sur le terrain.

Le live avec Bruno, Eric et Miguel

Céline Theillac, supportrice invétérée du PSG et François Denat, journaliste à Culture PSG seront dans nos studios pour accompagner Bruno Salomon, Eric Rabésandratana et Miguel Derennes. Yvan Wouandji, joueur de cécifoot international sera avec nous, au téléphone, pour l'avant-match et le débrief dès 22h30 sur France Bleu Paris.

Les stats de la rencontre tant attendue

Les statistiques de PSG-Bayern - Visactu

La compo des Parisiens