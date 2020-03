EN DIRECT - Ligue des champions : suivez PSG - Dortmund sur France Bleu Paris

Un but de retard pour le PSG et tout reste possible. Paris reçoit Dortmund, ce mercredi, en 8e de finale retour de Ligue des champions. Un match qui se déroulera à huis-clos face à la menace du coronavirus. Les Parisiens s'étaient inclinés 2 buts à 1, dans la Ruhr, et peuvent toujours croire à une qualification en quart de finale qui fuit les Rouge et Bleu depuis trois saisons. Pour cette rencontre, les hommes de Thomas Tuchel devront se passer de Marco Verratti et Thomas Meunier, suspendus. Une rencontre aux allures de tournant pour les footballeurs de la capitale, à suivre en direct et en intégralité dès 20h00 pour une soirée spéciale sur France Bleu Paris.

PSG - Dortmund à vivre en direct sur France Bleu Paris et en live commenté sur nos applis