Ligue des Champions : écoutez PSG - Manchester United et réagissez en direct dans notre émission

Le PSG affronte Manchester United ce mercredi (21h) au Parc des Princes pour valider son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Écoutez notre émission et réagissez en direct en Facebook Live à partir de 20h.

Paris, France

Vainqueurs à l'aller à Old Trafford (2-0), les hommes de Thomas Tuchel sont en ballottage très favorables pour valider leur ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions contre Manchester United au Parc des Princes ce mercredi.

Dès 20h et jusqu'à minuit ce mercredi, quatre heures de direct de l'avant-match au debrief, avec le match en direct commenté par Bruno Salomon et Eric Rabesandratana, ancien capitaine du PSG et consultant de France Bleu Paris ainsi que toute l'équipe, de Tribune PSG emmené par Miguel Derennes : Joss, Emilie Ross, Stéphane Bitton.

