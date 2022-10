EN DIRECT - Ligue Europa : le FC Nantes au pied du mur contre les Allemands de Fribourg

Espérons pour tous les supporters du FC Nantes que le message distillé par le milieu de terrain Pedro Chirivella à ses coéquipiers, dans le vestiaire du Roazhon Park, a porté ses fruits. "Ç_a va être une semaine très importante_, lançait-il après la nouvelle déroute dans le derby breton . J'espère qu'on est tous concernés." Après les mots, l'heure des actes. Premier match à la Beaujoire après trois revers de rang, la réception de Fribourg , ce jeudi soir en Ligue Europa, doit permettre aux Canaris de retrouver des couleurs après un début de saison raté. "Après la Coupe de France, il y a eu un relâchement parce que ça a été fort en émotion, avoue Nicolas Pallois. Mais il faut vite se reprendre [...] La deuxième place du groupe est toujours fortement possible ."

ⓘ Publicité

À lire aussi FC Nantes : un début de saison record pour les ventes de maillots

L’important, c’est l’envie et le dépassement de soi, la solidité mentale et dans le jeu.

Muets depuis 455 minutes, les Jaunes veulent s'appuyer sur le soutien de la Beaujoire, où se masseront près de 32.000 spectateurs - soit plus que face à l'Olympiakos , pour redresser la barre contre une formation toujours sur le podium de Bundesliga et invaincue depuis 10 rencontres. "L’important, c’est l’envie et le dépassement de soi, la solidité mentale et dans le jeu, tonne l'entraîneur, Antoine Kombouaré. On doit être plus consistant défensivement et être capable d’aller de l’avant et de marquer. On va aborder ces matches avec cet esprit. À domicile, on n’a plus d’excuse." Le FC Nantes n'a plus de joker.

À lire aussi FC Nantes : Erich Maas, cinq ans et un titre pour un Allemand entré dans la légende des Canaris

L'intégralité des matches des Canaris à vivre sur France Bleu Loire Océan

La quatrième rencontre de Ligue Europa entre le FC Nantes et le SC Fribourg est à vivre en intégralité sur les antennes de France Bleu Loire Océan, dès 18h45 ce jeudi, avec les commentaires de Florian Cazzola depuis le stade de la Beaujoire, accompagné de Charlotte Lorgeré, Oscar Lippert et leurs consultants.

loading

Le FC Nantes vise toujours la deuxième place du groupe

loading