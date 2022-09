EN DIRECT - Ligue Europa : pour son baptême du feu, le FC Nantes face à l'Olympiakos

Enfin ! Toute une génération de supporters du FC Nantes va découvrir, ce jeudi soir face aux Grecs de l'Olympiakos, la magie des soirées européennes. Plus de 31.000 spectateurs seront présents à la Beaujoire pour encourager les Canaris et espérer un début de Ligue Europa en fanfare.

Le grand saut vers l'inconnu ! Dix-huit ans après le dernier duel européen du FC Nantes, toute une génération de supporters et de Canaris s'apprêtent à découvrir la magie de la Ligue Europa, ce jeudi soir dans une Beaujoire qui va accueillir près de 32.000 spectateurs. "Il faut gagner le premier match face à l'Olympiakos, martèle l'entraîneur des Jaunes, Antoine Kombouaré. On a envie de lancer cette campagne par une victoire, et de bien figurer dans ce groupe. Et pourquoi ne pas sortir de ce groupe. Je dis ça en toute humilité mais on va travailler en ce sens-là." Le mot d'ordre est le même chez son capitaine, Alban Lafont, qui s'est fixé "des objectifs" et assure avoir des "ambitions élevées" dans cette compétition.

Depuis que Nantes ne joue plus la Coupe d’Europe, eux ont fait 194 matches.

Quasiment au complet grâce aux retours de Moussa Sissoko, le joueur nantais le plus capé sur la scène continentale, Quentin Merlin et Moses Simon, l'octuple champion de France entre directement dans le vif du sujet, face à la formation de Mathieu Valbuena, habituée des joutes européennes. "Depuis qu'on ne joue plus la Coupe d’Europe, eux ont fait 194 matches, lâche le technicien de 58 ans. Cette statistique m’a fait un peu peur." Mais elle ne doit pas inhiber les Canaris qui "veulent mettre leur émotions de côté pour bien se concentrer sur cette rencontre", d'après Alban Lafont. Un sacré défi !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Vivez le retour des Canaris en Europe sur France Bleu Loire Océan

La rencontre de la première journée du groupe G de Ligue Europa entre le FC Nantes et l'Olympiakos est à vivre en intégralité sur France Bleu Loire Océan, dès 20h30 ce jeudi, avec les commentaires de Florian Cazzola, depuis le stade de la Beaujoire, accompagné de la capitaine des Jaunes, Charlotte Lorgeré, d'Oscar Lippert et de leurs consultants.

à lire aussi FC Nantes : le Messin Fabien Centonze toujours dans le viseur des Canaris

Le FC Nantes n'a jamais perdu à domicile face à un club grec