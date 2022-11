EN DIRECT - Ligue Europa : le FC Nantes obligé de gagner à l'Olympiakos pour finir deuxième

"On a de fortes chances de s'imposer", situe le latéral droit du FC Nantes, Dennis Appiah. Il va maintenant falloir le prouver sur le terrain pour tenter d'accrocher une deuxième place synonyme de qualification pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa. Supportés par près de 700 supporters, arrivés très tôt et sous une forte escorte policière au Karaïskaki Stadium d'Athènes, les équipiers de Ludovic Blas, sur le banc ce jeudi soir, ont l'occasion de mettre un terme à sept mois sans succès loin de leurs bases.

"On a pris conscience que nous devons être plus costauds, notamment sur le plan mental, assure l'entraîneur Antoine Kombouaré. On doit aussi avoir envie de franchir un palier." Ca tombe bien, c'en est un pour les Jaunes, très remaniés en Grèce mais déjà assurés de poursuivre leur rêve européen au mois de février.

France Bleu, seule radio à diffuser l'intégralité des matches des Canaris

La rencontre entre l'Olympiakos FC et le FC Nantes est à vivre en direct et en intégralité sur les antennes de France Bleu Loire Océan, ce jeudi dès 18 heures, avec les commentaires de Florian Cazzola depuis le stade Karaïskaki Stadium, accompagné d'Oscar Lippert, de l'ancien arbitre de Ligue 1 Sébastien Denis et du président du groupe de supporters Activ Nantes Supports , Thierry Tissot.

