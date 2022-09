EN DIRECT - Ligue Europa : le FC Nantes veut réaliser un gros coup à Bakou, face à Qarabag

Le FC Nantes veut profiter de sa deuxième parenthèse européenne pour relancer une bonne dynamique. Quatre jours après s'être sabordés à Lorient, les Canaris disputent, ce jeudi soir, leur deuxième match de Ligue Europa, le premier hors de la Beaujoire, face à Qarabag, leader du championnat d'Azerbaïdjan. "On a super bien commencé à domicile contre l'Olympiakos, explique le milieu de terrain Ludovic Blas. Il faut confirmer et montrer que ça n’était pas de la chance, qu’on est une bonne équipe et qu’on a notre place dans cette compétition. Si on continue de montrer ce qu’on a fait jeudi dernier, on peut prétendre à faire de bonnes choses." À condition de soigner les maux des Jaunes à l'extérieur où ils n'ont remporté qu'une rencontre, depuis le 1er janvier.

Encouragée par une centaine de fanas de l'octuple champion de France, la bande d'Antoine Kombouaré sait qu'elle va faire face à une équipe "motivée par le contexte politique", dixit le technicien alors que le conflit entre l'Arménie voisine et Bakou a déjà fait plus de 150 morts à la frontière. "Nous on va faire abstraction de ça, assure l'entraîneur. On se focalise sur le match." Avec l'objectif avoué de corriger le tir après s'être embourbé dans les filets merlus. "Dans l’idéal, on aimerait toujours agir et non pas réagir, poursuit le Kanak. C’est le profil de notre équipe cette saison. Ça nous donne un challenge." Un défi qui, s'il est remporté, pourrait permettre aux Jaune et Vert de conserver la tête de leur groupe. Rien que ça.

à lire aussi Ligue Europa : les coulisses du déplacement hors-norme du FC Nantes en Azerbaïdjan

L'intégralité des matches du FC Nantes à vivre sur France Bleu Loire Océan

La rencontre entre Qarabag et les Canaris est à vivre en intégralité, ce jeudi à partir de 18 heures, sur France Bleu Loire Océan qui délocalise pour l'occasion son studio à La Cervoiserie d'Orvault. Florian Cazzola, Charlotte Lorgeré, capitaine du FC Nantes, Thierry Tissot, président d'Activ Nantes Supports et Oscar Lippert ainsi que des supporters sont au casting de ce deuxième match de la phase de groupe de la Ligue Europa.

Aucun club français ne s'est incliné en Azerbaïdjan