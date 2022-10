EN DIRECT - Ligue Europa : le grand défi du FC Nantes face à Fribourg, favori du groupe G

Quatre jours après avoir été fessé par Monaco, au stade Louis-II , le FC Nantes va devoir montrer qu'il est encore capable de réagir, sous les ordres d'Antoine Kombouaré. "Il y a eu beaucoup de discussions, collectives et individuelles, révèle le technicien des Jaunes. Nous avons beaucoup travaillé l’animation défensive, car nous allons faire face à une équipe de Fribourg qui attaque en force. Il faudra bien jouer les transitions car on peut avoir des espaces si on joue bien les premiers ballons. On a surtout envie d’une revanche."

ⓘ Publicité

Des actes sont attendus, ce jeudi soir sur la pelouse de l'Europa-Park Stadion, pour savoir si les Canaris ont toujours cette force collective pour tenter de faire vaciller le coleader de la Bundesliga, invaincu depuis huit rencontres. Pour réussir cette mission ô combien délicate, les Canaris pourront compter sur le retour de Samuel Moutoussamy. Et surtout sur la présence de plus de 2.000 supporters en tribune. "Ca va être fantastique d’avoir nos fans derrière nous, assure Pedro Chirivella. C'est à nous de réagir sur le terrain maintenant. "

Vivez tous les matches sur France Bleu Loire Océan

Le troisième match de la campagne européenne du FC Nantes est à vivre en intégralité, ce jeudi soir, sur les antennes de France Bleu Loire Océan, avec les commentaires de Florian Cazzola depuis l'Europa-Park Stadion, accompagné d'Oscar Lippert et leurs consultants.

loading

Nantes espère faire douter Fribourg, invaincu depuis huit matches

loading