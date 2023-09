EN DIRECT - Ligue Europa : Toulouse jouera contre Liverpool

Le suspense était au maximum. Pensez-vous donc, le Toulouse FC n'a plus connu les joutes européennes depuis décembre 2009, l'époque d'André-Pierre Gignac, Daniel Congré ou Pantxi Sirieix. Le tirage au sort des poules de Ligue Europa a eu lieu ce 1er septembre, à Monaco, au lendemain du tirage de la Ligue des Champions. Tirage qu'a effectué Stéphane Mbia, passé par les trois clubs français en lice cette saison : Toulouse, Marseille et Rennes.

Anfield Road en violet, bientôt

Le TFC, vainqueur de la Coupe de France 2023, affrontera lors de cette phase de poules : Liverpool, les autrichiens de Lask et les Belges de l'Union Saint-Gilloise.

Liverpool, sextuple vainqueur de la Ligue des champions, triple vainqueur de la Ligue Europa et cinquième de Premier League la saison dernière est sans conteste le plus gros morceau avec dans ses rangs des joueurs de classe mondiale comme l'Egyptien Mohamed Salah et le Néerlandais Virgil Van Dijk l'entraineur allemand Jürgen Klopp. Les supporters toulousains ont probablement hâte de revoir Anfield Road, stade anglais mythique. Liverpool, pour le peuple violet, c'est surtout des souvenirs : 2007 au troisième tour de la Ligue des champions, l'élimination des Violets (défaite 0-1 à domicile, 4-0 à l'extérieur).

Nicolas Dieuze au centre à Liverpool en août 2007 (défaite du TFC 4-0). © Maxppp - Michel Viala

Guillaume Restes et ses coéquipiers devront se défaire de deux autres rivaux : les Autrichiens de Lask, le club de la ville de Linz (à 200 km à l'ouest de Vienne) dont le joueur-vedette est l'attaquant croate Marin Ljubicic. Ce seront les adversaires les plus "prenables". Enfin, dernier club dans la poule E du TFC : les Belges de l'Union Saint-Gilloise, quart-de-finaliste de la Ligue Europa la saison dernière. Le club représente la ville de Saint-Gilles et joue dans la commune voisine de Forest, banlieue sud de Bruxelles.

L'Union St Gilloise (en jaune) éliminée par le Bayer Leverkusen en quart de finale de la ligue Europa en avril dernier. © Maxppp - OLIVIER MATTHY

Premier match le 21 septembre

La Ligue Europa commencera le jeudi 21 septembre pour les hommes de Carles Novell Martinez. Le calendrier précis des rencontres sera révélé ce samedi 2 septembre, dans la matinée. Tous les matchs de cette phase devraient avoir lieu le jeudi.

Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés, le troisième reversé en Ligue Europa Conférence.