Ligue Europa : un scénario de fou pour le FC Nantes qui s'impose sur le fil face à Qarabag

C’est à croire que cette saison, en Ligue Europa, le FC Nantes ne peut s’imposer qu’en marquant dans le temps additionnel. Poussé par près de 31.000 spectateurs déchaînés en tribunes, les Canaris ont décroché leur deuxième succès de la saison en Coupe d’Europe, face à Qarabag ce jeudi soir. Il s’est dessiné au bout du temps additionnel grâce à un but plein de sang-froid d’Ignatius Ganago (2-1). "C’est le but le plus important de ma carrière", n’hésite pas à lâcher le Camerounais. Et il assure Nantes d’être européen en février. Inespéré.

