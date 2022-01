EN DIRECT - Ligue : suivez Bordeaux-Strasbourg sur France Bleu Gironde

Est-ce la dernière cartouche pour Vladimir Petkovic ? Le coach des Marine et Blanc est dans le viseur de la direction car les Girondins de Bordeaux n'arrivent pas à sortir de la spirale négative de ces derniers mois. Une 19è place au classement et une dernière victoire qui remonte à début décembre face à Troyes. Face à Bordeaux, ce dimanche, une équipe strasbourgeoise en grande forme qui s'est bien installée dans la première partie de tableau. Les Alsaciens rêveraient même d'une place européenne en fin de saison s'ils poursuivent sur leur lancée. Pour Bordeaux, le maintien est à assurer au plus vite avant d'envisager tout autre résultat cette saison. Il y a un mois, les Girondins de Bordeaux avaient été corrigés par Strasbourg, au match aller (2-5).

Match à vivre à partir de 14h30 sur France Bleu Gironde avec Yon Ecenarro, Yvan Plantey et François Grenet en direct du Matmut Atlantique. 5 000 supporters seront présents pour ce dernier match soumis à une jauge puisque les restrictions concernant les événements en plein air seront levées à partir du 2 février.