TFC-Nantes : le coup d'envoi reporté à 16H30, une opération de déminage en cours dans le Stadium

Philippe Montanier et le TFC ont encore quatre matches à négocier en Ligue 1.

Initialement prévu à 15 heures, le coup d'envoi du match TFC-Nantes a finalement été reporté à 16 heures 30. Le TFC l'a confirmé via son compte Twitter en début d'après-midi. Quelques minutes avant le Stadium avait été évacué et des fouilles organisées dans les tribunes, dans le virage Christophe Revault notamment. Une opération de déminage est actuellement en cours.

Un TFC déjà maintenu et qui fait causer à cause du maillot arc-en-ciel que refusent de porter certains joueurs , et en face, des Nantais qui doivent se sauver à tout prix. Match à vivre en intégralité sur France Bleu Occitanie dès 16H15.

