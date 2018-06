Pour les derniers matchs du groupe C, la France affronte le Danemark pour espérer conserver la tête et l'Australie joue le Pérou ce mardi (16h, heure française) lors de la Coupe du Monde en Russie. Retrouvez le score de chaque match de la Coupe du Monde en direct sur francebleu.fr.

L'Australie joue le Pérou ce mardi (16h, heure française) ce mardi (16h) dans le groupe C de la Coupe du Monde. LAsutralie peut encore espérer se qualifier en cas de victoire cumulée à une défaite du Danemark qui affronte la France dans le même temps.

Si les Bleus ne perdent pas face aux Danois, ils termineront en tête du groupe C et affronteront le 2e de du groupe D (Croatie, Argentine, Nigeria, Islande). Le Danemark peut chiper la tête du groupe en cas de victoire et assurer sa qualification en cas de match nul ou si l'Australie ne gagne pas.