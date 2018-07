Qui sera dans le dernier carré ? La Russie, pays-hôte de ce Mondial, affronte la Croatie pour les quarts de finale de la Coupe du monde, ce samedi (16h) à Samara.

Au tour précédent, la Russie a créé la surprise en éliminant l'Espagne aux tirs au but et les Croates ont également sorti les Danois aux tirs au but.