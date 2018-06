Pour les derniers matchs du groupe G, l'Angleterre et la Belgique s’affrontent pour la première place et le Panama et la Tunisie jouent pour l'honneur jeudi (20h, heure française) pour la Coupe du Monde en Russie. Retrouvez le score de chaque match de la Coupe du Monde en direct sur francebleu.fr.

Le point sur le groupe

Dans cette poule, l'Angleterre et la Belgique sont d'ores et déjà qualifiées pour les 8e de finale. Reste à savoir qui finira en tête. A égalité quasi parfaite - même nombre de points, même différence de buts, même goal average particulier, même attaque -, avantage au classement pour l'instant aux "Three Lions" au fair-play (nombre de cartons jaunes). L'équipe qui remportera ce match sera assurée de terminer à la première place du groupe. En cas de match nul, il faudra sortir les calculettes et, peut-être, la pièce pour le tirage au sort.

Déjà éliminés, le Panama et la Tunisie s'affrontent pour l’honneur et éviter le zéro pointé dans cette compétition.