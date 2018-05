Grenoble, France

Privé de ses supporters après les incidents de la fin de rencontre face à Sannois St-Gratien, le GF38 a disputé dans un Stade des Alpes vide et sous la pluie son match de barrage aller d’accession à la Ligue 2 contre Bourg-en-Bresse Peronnas. Si Grenoble a ouvert le score après seulement 36 secondes (par Florian Sotoca), le GF38 s’est fait rejoindre avant la pause. En deuxième mi-temps le GF38, qui a vu Arsène Elogo manquer un penalty, puis se faire expulser quelques minutes plus tard, à toutefois réussit à 10 contre 11 à aller chercher la victoire sur un but de Nicolas Belvito (82ème). 2 à 1 score final, avant le match retour dimanche (18h) à Bourg-en-Bresse.

L'essentiel

3ème de National Grenoble s'est imposé 2-1 contre Bourg-en-Bresse Peronnas, 18ème de Ligue 2 en barrage aller d'accession à la deuxième division.

Le GF 38 a joué dans un stade vide, suite à l'envahissement du terrain le 11 mai et la sanction de la FFF.

Match retour dimanche 27 mai à 18h au stade Marcel Verchère de Bourg en Bresse

#GF38FBBP Les joueurs viennent à la rencontre des supporters réunis devant le stade des Alpes ! « On était dans leurs cœurs ce soir 🔵⚪️ ! » pic.twitter.com/usAI3yibph — France Bleu Isère (@bleu_isere) May 22, 2018

Revivez le direct

22h36 - C'est terminé, bien que réduit à dix, Grenoble s'impose 2-1 et a son destin bien en main pour monter en Ligue 2. Match retour dimanche (18h) à Bourg-en-Bresse

22h33 - Début des arrêts de jeu.

22h24 - Et de deux pour Grenoble!!!!!! Après un corner Grenoblois, le ballon traine dans la surface et Nicolas Belvito qui venait de rentrer sur la pelouse, le propulse dans le but. 2-1 pour le GF38

#GF38FBBP LE #GF38 REPASSE DEVANT !!! Grosse ambiance avec les supporters !!! pic.twitter.com/nSQJwYQyMe — France Bleu Isère (@bleu_isere) May 22, 2018

22h22 - En infériorité numérique, le GF38 défend beaucoup alors que l'on rentre dans les 10 dernières minutes.

22h18 - Plus qu'un quart d'heure à jouer au Stade des Alpes, toujours 1-1

22h10 - Grenoble va terminer la rencontre à 10. Carton rouge pour Arsène Elogo qui sèche violemment un adversaire.

22h09 - Encore 25 minutes à jouer au Stade des Alpes, et toujours 1-1

21h52 - Pénalty pour le GF38 ! Mais Arsène Elogo le rate. Toujours 1-1 à la 52ème minute.

21h49 - Coup franc à 25 mètres pour le GF38, sans danger pour le gardien de Bourg-en-Bresse

21h47 - Début de la deuxième mi-temps.

21h31 - Égalisation de Bourg-en-Bresse juste avant la pause, frappe de Julien Bègue qui trompe Brice Maubleu de l'extérieur de la surface. La mi-temps est sifflée dans la foulée.

21h29 - Juste avant la pause, deuxième carton jaune pour le GF38, contre Florian Sotoca

21h23 - Énormes occasions pour le GF38, la frappe d'Arsène Elogo est déviée et rase le poteau, puis en suivant sur un corner, Florian Sotoca manque de peu de doubler la mise. Toujours 1-0 pour Grenoble. Dans la foulée Bourg-en-Bresse est aussi dangereux sur corner mais Brice Maubleu intervient dans la cage Grenobloise.

21h19 - Bonne sortie du gardien du GF38 qui sort au devant de l'attaquant Burgiens Julien Bègue.

21h16 - Nouvelle occasion pour le GF38, Florian Sotoca a une opportunité de frapper à l'entrée de la surface, mais il est contré. Toujours 1-0 pour Grenoble contre Bourg-en-Bresse lors de ce barrage aller d'accession en Ligue 2. Il reste un petit quart d'heure à jouer avant la pause.

21h10 - Le GF38 est le plus dangereux depuis le début de la rencontre, après l'ouverture du score les Grenoblois sont restés dominateurs, malgré la pluie et la difficulté de construire des actions.

21h08 - Carton jaune pour le Grenoblois Lakdar Boussaha

21h00 - Un quart de joué au Stade des Alpes, et le GF38 mène toujours 1-0, grâce à Florian Sotoca, le tout dans des conditions météo dantesques, beaucoup de pluie et une pelouse détrempée, ce qui ne favorise pas le jeu.

20h46 - Première action et premier but pour le GF38, Florian Sotoca récupère une passe en profondeur et trompe le gardien de Bourg-en-Bresse. 1-0 pour Grenoble, qui ne pouvait pas mieux débuter ! Dans un bar à proximité du stade les supporters exultent.

#GF38FBBP Explosion de joie au bar des supporters du @GF38_Officiel !!! L’ouverture du score du #GF38 dès les premières minutes ! Les fumigènes sont de sorti ! pic.twitter.com/WZ4pPxcyth — France Bleu Isère (@bleu_isere) May 22, 2018

20h45 - Le coup d'envoi de la rencontre est donné par les Burgiens

20h15 - À 30 min du coup d'envoi les joueurs sont à l'echauffement sur la pelouse du Stade des Alpes, sous la pluie et sans aucun supporter dans les tribunes