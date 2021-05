EN DIRECT - Nantes-TFC, le match de la dernière chance sur France Bleu Occitanie

Après leur défaite au match aller, les violets sont en ballotage défavorable et doivent absolument réaliser l'exploit ce samedi soir à Nantes. Ce tout dernier match de la saison dira si le TFC jouera en Ligue 1 ou Ligue 2 la saison prochaine. Match retour du barrage Nantes-TFC coup d'envoi 18h, avant match dès 17h30 sur France Bleu Occitanie.

Le TFC doit réaliser l'exploit

Toulouse est en mauvaise posture, le club de Loire-Atlantique se trouve lui en excellente position pour assurer son maintien dans l’élite, mais ce ne serait pas la première fois que les Violent inversent la tendance en toute fin de saison. Ce fut le cas en 2016 déjà, après avoir été mené deux fois au score à Angers lors de l'ultime journée de championnat. Le TFC l'avait finalement emporté 3-2 pour sauver sa peau en Ligue 1.

Si les hommes de Patrice Garande sont clairement passés à côté du match aller, l'espoir existe toujours. Il faudra réaliser l'exploit et marquer au moins deux buts pour s'offrir la montée.

Plus quelques heures avant de connaître l'issue de cette saison particulière et de savoir si le TFC reprendra une saison de Ligue 2 le 24 juillet ou une saison de Ligue 1 le weekend des 7 et 8 août.

Samedi, les Violets ont pu compter sur une centaine de supporters au départ de leur bus du Stadium. En conférence de presse ce samedi 29 mai, le coatch Patrice Garande s'est dit déterminé à écrire la belle histoire, bien que le TFC soit en mauvaise posture: "On ne va pas à Nantes pour se promener. Nous y allons pour faire quelque chose. C'est possible et on va le faire !"