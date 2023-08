EN DIRECT - National (J2) : suivez Le Mans - DFCO, le premier déplacement de la saison

Un premier succès pour Rayan Souici et ses partenaires ?

"Les voyages forment la jeunesse", parait-il, espérons aussi qu'ils forment et soudent les effectifs. Le DFCO se déplace au Mans, lundi 21 août 2023 (18h30), pour la deuxième journée de National. Après le 0-0 contre le FC Rouen en entame de la saison, Dijon est à la recherche de son premier but - et de sa première victoire. Suivez la rencontre en intégralité avec France Bleu Bourgogne, en direct du Mans.

Ne ratez rien du premier match à l'extérieur de la saison, grâce aux commentaires de France Bleu Bourgogne !

Commentaires : Adrien Beria, au Stade Marie-Marvingt (Le Mans), Clément Lebas, et notre supporter/consultant Bastien Cordier. Avant-match dès 18h, coup d'envoi de l'intégrale DFCO à 18h30.

