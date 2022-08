EN DIRECT - National : l'US Orléans démarre sa saison à Concarneau

Pour la 1ère journée de National, l'US Orléans se déplace à Concarneau, ce vendredi à 19h30. Cette saison, l'USO vise le haut de tableau et pourquoi pas le top 2 pour monter en Ligue 2. Concarneau - Orléans, un match à vivre en direct et en intégralité, dès 19h10 pour l'avant-match.

Un gros morceau d'entrée. Pour la première journée de National, l'US Orléans se déplace à Concarneau, ce vendredi soir à 19h30. Les Loirétains, 9es du dernier exercice, espèrent faire beaucoup mieux cette saison et pourquoi pas accrocher la Ligue 2. Pour parvenir à l'objectif, le club a recruté plus de dix joueurs. Ce vendredi, il y aura donc beaucoup de nouvelles têtes sur le terrain, à commencer par l'ancien Concarnois, le gardien de but Vincent Viot.

Au vu des matchs de préparation (deux victoires, deux nuls et deux défaites), l'entraîneur de l'USO Xavier Collin devrait aligner un 3-5-2. "Il y a de l'impatience et de l'envie, ressent le coach. La pression et les doutes arrivent mais c'est normal quand on aborde la compétition."

Un match à vivre en direct et en intégralité dès 19h10 sur France Bleu Orléans

Suivez toute l'actualité de l'US Orléans sur francebleu.fr.