EN DIRECT - National : vivez le match de l'US Orléans à Chambly

L'US Orléans se déplace à Chambly ce vendredi 4 février, pour la 20e journée de National. Les hommes de Xavier Collin, neuvièmes, peuvent enchaîner une cinquième victoire consécutive. Une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans, dès 18h30 pour l'avant-match.

Pour s'offrir un "printemps radieux", l'USO doit parfaitement négocier son mois de février avec un enchaînement de trois matchs face à des équipes de deuxième partie de tableau (Chambly-Red Star-Stade Briochin). Ce vendredi, les partenaires de Franck L'Hostis, auteur d'un match sensationnel à Concarneau, affrontent des Camblysiens, 15èmes et en position de premiers relégables. En cas de victoire, l'US Orléans remporterait un cinquième succès consécutif.

Une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans et francebleu.fr. Coup d'envoi à 19h et avant-match dès 18h30 avec le traditionnel concours de pronostics.