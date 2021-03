EN DIRECT - National : suivez le match de l'US Orléans à Annecy

Le match aller entre l'US Orléans et Annecy, au stade de la Source, reste le souvenir le plus impressionnant de la saison des orléanais. Ils s'étaient imposés 6 buts à 1. Pour ce match en retard de la 24e journée, le match sera différent assurent les joueurs. Il faudra pourtant s'imposer pour continuer à espérer jouer la montée en Ligue 2. Le coup d'envoi sera donné à 19h, à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans. L'USO, en cas de victoire, peut reprendre la 3e place au classement et légèrement distancer ses poursuivants, le Red Star, Concarneau, Le Mans et le Stade Briochin.

Écoutez votre match sur France Bleu Orléans

