EN DIRECT - National : suivez le match de l'US Orléans à Avranches

Ce mardi 9 février, pour la 20e journée de National, l'US Orléans se déplace à Avranches. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans. Retrouvez aussi les scores en live, les résultats et le classement du championnat.

Déplacement difficile pour l'US Orléans ce mardi à Avranches, 5e au classement et candidat à la montée en Ligue 2

Les joueurs de l'USO disputent ce mardi 9 février la 20e journée du championnat Naional. Ils se déplacent à Avranches. Coup d'envoi du match à 20h, à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans. Orléans n'a plus perdu depuis début décembre et pointe à la 9e place. Avranches est 5e, à seulement deux points devant l'USO.

Écoutez votre match sur France Bleu Orléans

