EN DIRECT - National : suivez le match de l'US Orléans à Avranches

L'US Orléans va affronter ce mardi soir Avranches pour le compte de la 20e journée du National, match en retard qui avait été annulé à cause de la neige. Le coup d'envoi est donné à 18h, une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.

Orléans joue son match de la 20e journée à Avranches ce mardi soir, match reporté pour cause de neige à l'époque

Les joueurs de l'USO se déplacent sur la pelouse de l'US Avranches pour la 20e journée du championnat de National ce mardi 9 mars. Coup d'envoi du match à 18h, à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans. La rencontre était programmée il y a tout juste deux mois, finalement reporté à quelques minutes du coup d'envoi à cause de la neige. L'US Orléans compte rester sur une série d'invincibilité en championnat qui dure depuis début décembre. Le club est actuellement 5e au classement avec deux matches en retard. En face ce mardi soir, Avranches glisse vers la deuxième partie du championnat après trois défaites et un match nul sur les quatre dernières rencontres.

Écoutez votre match sur France Bleu Orléans

Retrouvez toute l'actualité de l'US Orléans sur francebleu.fr