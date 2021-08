EN DIRECT – National : suivez le match de l’US Orléans à Laval pour la première journée

L'US Orléans se déplace à Laval ce vendredi 6 août pour le compte de la 1ère journée de National. Le coup d'envoi est donné à 19h, une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.

Les footballeurs de l'US Orléans lancent leur saison ce vendredi 6 août et se déplacent sur la pelouse du Stade Lavallois Mayenne pour la 1ère journée de National. Coup d'envoi à 19h, une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.

à lire aussi Championnat de National : l'USO débutera en déplacement à Laval le 6 août

Écoutez votre match sur France Bleu Orléans

Retrouvez toute l'actualité de l'US Orléans sur francebleu.fr