EN DIRECT - National : suivez le match de l'US Orléans au SC Lyon

Les joueurs de l'USO se déplacent sur la pelouse du SC Lyon pour la 22e journée du championnat de National ce vendredi 19 février. Coup d'envoi du match à 18h, à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.

L'US Orléans se déplace à Lyon pour affronter le Sporting Club, pour l'instant 17e du National et donc relégable.

La parenthèse de la coupe de France refermée après une élimination face à Romorantin, l'US Orléans reprend pleinement son chemin en championnat National. Privé de match la semaine dernière à Avranches pour cause de neige, le club loirétain se déplace au Sporting Club de Lyon, match à 18h ce vendredi 19 février pour le compte de la 22e journée, à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.

On ne peut pas dire que les deux équipes vivent une bonne période. L'US Orléans reste sur deux matches nuls en championnat et vient de basculer dans la deuxième partie du classement après son match reporté. Lyon n'est pas mieux, avec une 17e place au classement synonyme de relégation et trois matches de suite sur un score de parité.

