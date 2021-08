EN DIRECT – National : suivez le match de l’US Orléans face à Concarneau pour la 2e journée

Les footballeurs de l'US Orléans reçoivent Concarneau ce vendredi 13 août à l'occasion de la 2e journée de National, une semaine après leur victoire, 2-1, face au Stade Lavallois Mayenne pour la 1ère journée. C'est la première fois depuis 10 mois que le public revient à la Source à cause du Covid. C'est une rencontre à vivre en direct et en intégralité, dès 18h45 sur France Bleu Orléans, avec notre consultant Joël Germain et Vincent James du Petit Ballon Jaune, au milieu des supporters.

