EN DIRECT - National : suivez le match de l'US Orléans face à Quevilly-Rouen

L'US Orléans va affronter ce lundi soir Quevilly-Rouen pour le compte de la 25e journée du National, duel de haut de tableau entre prétendants à la montée. Le coup d'envoi est donné à 18h45, une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.

Duel de haut de tableau ce lundi soir au stade de la Source, entre Orléans, 3e, et Quevilly-Rouen, 2e du National

Les footballeurs de l'USO accueillent au stade de la Source Quevilly-Rouen pour la 25e journée du championnat de National ce lundi 15 mars. Coup d'envoi du match à 18h45, à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans. USO - Quevilly-Rouen, c'est l'affiche de cette journée, entre les deuxièmes et les troisièmes du championnat. L'US Orléans compte rester sur une série d'invincibilité en championnat qui dure depuis début décembre. Le club est actuellement 3e au classement avec un match en retard. En face ce lundi soir, Quevilly-Rouen, 2e au classement avec un petit point de retard sur le leader Bastia et neuf points d'avance sur l'USO, de quoi entrevoir avec optimisme la montée puisque les deux premiers accèdent directement à la Ligue 2.

