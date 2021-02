EN DIRECT - National : suivez le match de l'US Orléans face à Saint-Brieuc

L'US Orléans enchaîne les matches tous les trois jours en ce début d'année. Les footballeurs orléanais accueillent le Stade Briochin, match à 20h ce mardi 23 février pour le compte de la 21e journée du championnat National, à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.

Le Stade Briochin vient de subir ce samedi une élimination aux tirs aux but de la coupe de France, grosse désillusion pour le club, d'autant qu'en championnat, la période n'est pas faste. En National, Saint-Brieuc n'a plus gagné depuis fin novembre. Les bretons sont maintenant 14e au classement. L'US Orléans en revanche est toujours en course pour la montée, avec une 6e place et surtout pas une seule défaite en championnat depuis début décembre.

