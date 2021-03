EN DIRECT - National : suivez le match de l'US Orléans face au SC Bastia

Duel au sommet ce lundi soir. L'US Orléans accueille le SC Bastia, 27e journée du National. Les Corses sont leader, l'USO 5e et qui rêve encore de montée. Le coup d'envoi est donné à 20h45, une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.

La défaite à Annecy mardi dernier a fait mal à l'US Orléans. Au lieu de prendre seul la 3e place du championnat National, l'USO se retrouve à la 5e place et n'a plus son destin en main et devra compter sur les faux-pas du Red Star et de Cholet pour espérer accrocher la 3e place synonyme de play-offs pour l'accession à la Ligue 2. Mais avant de penser au classement, Orléans va devoir affronter le leader de ce championnat National, le SC Bastia, quasiment assuré de montée. La rencontre se joue au stade de la Source à partir de 20h45, à vivre dès 20h sur France Bleu Orléans en direct et en intégralité.

Écoutez votre match sur France Bleu Orléans