EN DIRECT - National : suivez le match de la Berrichonne face à Orléans

La Berrichonne de Châteauroux retrouve le championnat National avec le derby du Centre-Val de Loire. Le club berrichon reçoit l'US Orléans ce vendredi 19 novembre dans le cadre de la 14e journée du championnat de National. Coup d'envoi de la rencontre à 19h, suivez le match en direct avec France Bleu Berry. La Berri est actuellement 6e du championnat avec un bilan équilibré de six victoires, quatre nuls et trois défaites. En face, l'US Orléans est irrégulier et n'a gagné que trois rencontres depuis le début de la saison.

