EN DIRECT - National : vivez la rencontre de l'US Orléans à Concarneau

Et si l'US Orléans réussissait le coup parfait ? Une troisième victoire en huit jours, la quatrième de rang en National ? Mission délicate pour Liamine Mokdad et ses coéquipiers qui affrontent ce samedi le leader du classement, Concarneau. Les Thoniers n'ont plus perdu depuis le 20 septembre, ni encaissé de but depuis le 8 novembre. Mais l'USO est en confiance après ses succès coup sur coup face à Boulogne-sur-Mer et Sedan et a pu remonter à la 12ème place, à portée de tirs de la première moitié de tableau.

La rencontre devait se jouer le 14 janvier dernier mais a été reportée à cause des cas de Covid-19 dans l'effectif orléanais.

Concarneau-US Orléans, c'est à 19h et c'est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.