EN DIRECT - National : vivez la rencontre de l'US Orléans face à Cholet

Goûter de nouveau à la victoire. Voilà la mission de l'US Orléans ce vendredi au stade de la Source après quatre matchs sans succès. L'USO, 11ème reçoit le SO Cholet, 12ème et retrouve Hicham Benkaïd. Une 26e journée de National à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.

Les supporters orléanais sont orphelins de victoire depuis plus d'un mois et le succès face au Red Star, au soir du 14 février. Après trois matchs nuls (notamment à Bastia-Borgo vendredi dernier) et une défaite (contre Villefranche), l'USO veut donc laver cet affront ce vendredi au stade de la Source face au SO Cholet lors de la 26ème journée de National. Les hommes de Xavier Collin, 11èmes, comptent un point d'avance sur leurs adversaires du soir (12èmes), en méforme avec trois défaites sur leurs cinq dernières rencontres.

Hicham Benkaïd fait son grand retour sous le maillot jaune et rouge, après trois matchs de suspension. Nicolas Saint-Ruf est lui suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. Enfin, l'incertitude persiste quant à la participation ou non de Jimmy Halby-Touré, diminué par des douleurs aux adducteurs.

US Orléans-Cholet, c'est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans, avec l'avant-match dès 18h30. Coup d'envoi à 19h00.

