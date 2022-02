EN DIRECT - National : vivez la rencontre entre l'US Orléans et le Stade briochin

L'US Orléans veut poursuivre son excellente série de cinq victoires en six matchs. Après son succès face au Red Star, l'USO, 9ème, reçoit ce vendredi Saint-Brieuc, 11ème, au stade de la Source, à 19h. Une 22ème journée de National à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.

Maintenir l'allure et accélérer encore. Voilà la quête de l'US Orléans ce vendredi 18 février à domicile face au Stade briochin. Pour cette 22ème journée de National, les joueurs de Xavier Collin, 9èmes, veulent continuer leur série d'invincibilité, cinq victoires en six matchs, face à des Bretons 11èmes, qui n'ont pas gagné de la saison hors de leurs bases. L'USO reste sur un succès à la maison face au Red Star (1-0) et pourra compter ce vendredi sur le retour de son défenseur central, Djessine Seba.

Une victoire et les Orléanais pourraient s'élever encore un peu plus dans le classement de National et se rapprocher des poursuivants au podium, Villefranche, Châteauroux et Le Mans, qui ne comptent que trois points d'avance.

Coup d'envoi d'US Orléans-Stade briochin à 19h. Une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans, avec l'avant-match et le traditionnel concours de pronostics dès 18h30.