EN DIRECT - National : vivez le dernier match de la saison de l'US Orléans face à Laval

Epilogue de la saison ce vendredi soir pour l'US Orléans. Les Loirétains reçoivent le champion, Laval, à l'occasion de la 34ème et dernière journée de National, au stade du Grand Clos de Saint-Pryvé. Une rencontre à vivre en direct et en intégralité dès 20h15 sur France Bleu Orléans.

Finir sur une bonne note face au champion. Telle est la mission de l'US Orléans ce vendredi, pour la 34ème et dernière journée de National, au stade du Grand Clos de Saint-Pryvé face à Laval. L'USO se doit de réagir dans une fin de saison difficile, où les Loirétains n'ont plus connu la victoire depuis plus d'un mois, avec trois défaites en quatre matchs, dont la dernière sur la pelouse de Sedan (1-0).

Pour cette rencontre, Xavier Collin n'a convoqué qu'un seul gardien, Franck L'Hostis, après la blessure cette semaine à l'entraînement d'Owen Matimbou, et celle de Théo Vermot à Sète, le 22 avril dernier. Pas d'Hicham Benkaïd non plus dans le groupe. L'attaquant a donc vraisemblablement joué son dernier matchs sous les couleurs orléanaises lors du match nul face à Bourg-en-Bresse.

US Orléans-Laval, c'est à vivre ce vendredi en direct et en intégralité dès 20h15 sur France Bleu Orléans et francebleu.fr. Coup d'envoi à 20h45.