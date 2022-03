EN DIRECT - National : vivez le match de l'US Orléans à Avranches

L'US Orléans cherche à se relancer après une série de matchs sans victoire et une dernière prestation très décevante. Xavier Collin et ses joueurs se déplacent à Avranches ce vendredi pour mettre fin à cette spirale négative. 27ème journée de National à vivre en intégralité sur France Bleu Orléans.

Tidiane Keita et les Orléanais veulent retrouver la victoire après cinq matchs de suite sans succès.

Place au rebond pour l'US Orléans. Après un dernier match face à Cholet conclu sur un 0-0 difficile à regarder, les Loirétains vont tenter d'inverser leur mauvaise série de cinq matchs de suite sans succès (quatre matchs nuls, dont trois 0-0 et une défaite, face à Villefranche) ce vendredi sur la pelouse d'Avranches. Une 27ème journée de National qui oppose deux équipes du ventre mou. L'USO est 11ème du classement, avec deux points de plus que des Normands 13èmes.

Face à l'US Avranches Mont Saint-Michel, les Orléanais devront faire sans deux titulaires habituels : le latéral droit Jimmy Halby-Touré et le milieu de terrain Fred Dembi sont blessés et ne font pas partie du déplacement dans la Manche.

Avranches - US Orléans, c'est à vivre en direct et en intégralité ce vendredi dès 18h30 sur France Bleu Orléans pour l'avant-match et le concours de pronostics. Coup d'envoi à 19h00.