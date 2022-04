EN DIRECT - National : vivez le match de l'US Orléans à Créteil

L'US Orléans veut poursuivre sa nouvelle série d'invincibilité. Après deux victoires à Avranches et face au Mans, les Orléanais se déplacent ce vendredi à Créteil, premier relégable, pour la 29ème journée de National. Un match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.

Après deux succès renversants à Avranches puis face au Mans, l'US Orléans se déplace ce vendredi sur la pelouse de Créteil, le premier relégable, pour la 29ème journée de National. Les Loirétains n'ont plus perdu à l'extérieur depuis le mois de novembre (à Châteauroux) mais doit se méfier de Franciliens qui jouent leur survie. Les Cristoliens n'ont que deux points de retard sur Sète, premier non-relégable, et restent sur une série de quatre matchs sans défaite. L'USO va-t-elle, cette fois, éviter d'encaisser un but avant de réagir ?

Xavier Collin a fait appel à 17 joueurs, et peut compter sur le retour de blessure de l'attaquant Timothé Nkada. En revanche, le défenseur Jimmy Halby-Touré et le milieu Fred Dembi sont toujours indisponibles. Djessine Seba devrait donc assurer à nouveau l'intérim au poste de latéral droit.

Une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans, dès 18h30 avec l'avant-match et le concours des pronostics. Coup d'envoi à 19h depuis le stade Dominique Duvauchelle de Créteil.