EN DIRECT - National : vivez le match de l'US Orléans à Sedan

Dernier déplacement de la saison ce vendredi pour l'US Orléans. Les hommes de Xavier Collin, 10èmes, affrontent le huitième, Sedan, au stade Louis Dugauguez, lors de cette 33ème journée de National. Un match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 18h10.

Dernier déplacement de la saison pour Nicolas Saint-Ruf et ses coéquipiers, dans les Ardennes, ce vendredi.

La saison se termine pour l'US Orléans. Dernier match à l'extérieur ce vendredi, sur la pelouse de Sedan, au stade Louis Dugauguez, à l'occasion de la 33ème journée de National. Les Loirétains, qui restent sur trois matchs sans victoire et un match nul face à Bourg-en-Bresse (0-0), veulent arrêter définitivement l'hémorragie et chasser les équipes de devant (Le Mans, Saint-Brieuc), y compris les Sangliers ardennais, 8èmes à trois points.

Malgré quelques absents (Cédric Yambéré, Hicham Benkaïd, Xavier Collin, suspendus) et le retour de Loïc Goujon, l'USO veut s'inspirer de son très bon match aller, en janvier, où elle avait retourné le CSSA pour s'imposer 4-2 au terme d'une très belle performance.

Sedan-US Orléans, c'est à vivre en direct et en intégralité ce vendredi sur France Bleu Orléans et francebleu.fr, dès 18h10 pour le concours de pronostics. Coup d'envoi à 18h30.